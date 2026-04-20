Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Συμφόρηση στην Κηφισίας λόγω τροχαίου

Στο “κόκκινο” είναι η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους της Αττικής την Δευτέρα 20 Απριλίου, μετά και την επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Λεωφόρο Κηφισού, με τη συμφόρηση να ξεκινά από το ύψος του Περιστερίου και να εκτείνεται χωρίς διακοπή προς τα βόρεια, έως τις Αχαρνές και τον κόμβο με την Αττική Οδό.

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου κυρίως στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, όπου οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώνεται και στην Κηφισίας, μετά από τροχαίο με σύγκρουση οχημάτων, στο ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η κατάσταση στα βόρεια προάστια, με το κυκλοφοριακό φορτίο να αυξάνεται στο Μαρούσι κοντά στο Golden Hall. Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Λεωφόρο Κηφισίας, με την κίνηση να επεκτείνεται έως το Χαλάνδρι.

Πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στο κέντρο της πόλης, γύρω από τον Λυκαβηττό και το Παγκράτι.

Τέλος, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα νότια, περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν έως και τη Δραπετσώνα, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη δύσκολη κυκλοφοριακή εικόνα.

Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

https://t.co/jBYe4NOPVN— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 20, 2026

Επίσης, καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.