Κεφαλονιά: Νέα πρόσωπα στο “κάδρο” για τον θάνατο της Μυρτούς – Μυστήριο με τους ενοίκους των δωματίων 11 και 15

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα Δευτέρα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον τραγικό θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο 23χρονος φίλος της 19χρονης και ο 22χρονος Αλβανός μεταφέρθηκαν στην Αθήνα το πρωί του Σαββάτου και στη διεύθυνση Μεταγωγών, όπου σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 είναι σε διπλανά κελιά και ήσυχοι, μη έχοντας καμία μεταξύ τους επικοινωνία.

Ο 22χρονος Αλβανός, μιλώντας με πρόσωπο του περιβάλλοντός του, είπε ότι περιμένει τη δίκη για να φανεί το τι έχει γίνει εκείνο το μοιραίο βράδυ καθώς ακόμα και σήμερα ισχυρίζεται πως βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο και άκουσε τη φασαρία από το «10» και έσπευσε να βοηθήσει.

Παράλληλα, οι αρχές «ξεσκονίζουν» ψηφιακά ίχνη και νέες καταθέσεις για επιπλέον εμπλεκόμενους, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχει μπει η κατάθεση 66χρονου, ο οποίος το μοιραίο βράδυ, όχι μόνο επικοινώνησε με τη Μυρτώ, αλλά της έστειλε και χρήματα.

Ειδικότερα, οι έμπειροι αστυνομικοί κάνουν «φύλλο και φτερό» κινητά τηλέφωνα, επικοινωνίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο να χαρτογραφηθεί τόσο η πορεία της 19χρονης πριν από το περιστατικό, αλλά και οι κινήσεις των φερόμενων δραστών μετά από αυτό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η διαδρομή των ναρκωτικών ουσιών, αλλά και η πιθανή εμπλοκή ατόμων που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι οι έρευνες επεκτείνονται σε κάθε πιθανό στοιχείο που μπορεί να φωτίσει την υπόθεση. Όπως σημείωσε, εξετάζεται κάθε σημείο στο οποίο κινήθηκε η κοπέλα, αλλά και οι διαδρομές των δραστών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και για τρίτα πρόσωπα.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και οι καταθέσεις μαρτύρων. Φίλοι, συγγενείς, αλλά και άτομα που είχαν επαφές με τη Μυρτώ το τελευταίο διάστημα καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της άτυχης κοπέλας επιμένει πως η υπόθεση δεν έχει ακόμη πλήρως διαλευκανθεί και ότι ενδέχεται να υπάρξουν εμπλοκή κι άλλων προσώπων.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, Παναγής Δρακουλογκώνας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η κύρια ανάκριση θα φέρει νέα δεδομένα στο φως. Όπως ανέφερε, δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες να προκύψουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εμπλοκή κι άλλων προσώπων, ενισχύοντας την πεποίθηση της οικογένειας ότι ο κύκλος των υπευθύνων δεν έχει κλείσει.

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» και ο ένοικος του «δωματίου 15»

Εν τω μεταξύ, φαίνεται πως αρχικά στο δωμάτιο «10» όπου βρισκόταν η Μυρτώ όταν κατέρρευσε, δεν υπήρχε μόνο το άτυχο κορίτσι και οι τρεις προφυλακιστέοι.

Στη βιντεοκλήση που έκανε με τον 66χρονο που της «πέρασε» 220 ευρώ μέσω IRIS, ακούγεται να λέει το όνομα «Δημήτρης» το οποίο δεν ταιριάζει με κανέναν από τους 3 κατηγορούμενους.

Επίσης, στο θεωρητικά κλειστό ξενοδοχείο, υπήρχε και ένα άλλο κορίτσι ηλικίας 18 ετών στο «δωμάτιο 11».

Ο 22χρονος Αλβανός ισχυρίζεται πως άκουσε φωνές από το «10» και πήγε να βοηθήσει, που σημαίνει ότι μπορεί να ήταν εκείνος μαζί με τη 18χρονη στο δωμάτιο 11. Έτσι, η 18χρονη αναμένεται άμεσα να καταθέσει για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

Επιπλέον, όπως έχει αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, το ίδιο βράδυ και στο δωμάτιο 15 υπήρχε ένοικος. Ήταν μεγάλης ηλικίας, ο οποίος ενδέχεται να έχει και συγγένεια με την κοπέλα του δωματίου 11.

Κεφαλονιά: Ξεσπά ο πατέρας της Μυρτούς – «Έμπλεξε σε κύκλωμα μαστροπείας»

Απαρηγόρητος είναι ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς, η οποία έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Μιλώντας στο MEGA, ανέφερε πως «μπορεί να μην είχαμε την μόρφωση αλλά γονείς είμαστε. Όποιος διανοείτο να μου ακουμπήσει το παιδί μου, ύαινα γίνομαι, ύαινα».

«Να αφήσω εγώ το παιδί μου πέντε μέρες στο παγκάκι; Μπορεί να μην είχαμε γιατί είμαι γέροντας, γιατί η μάνα της δούλευε τρεις δουλειές επειδή η ζωή είναι ακριβή, δύσκολα τα πράγματα αλλά στο παιδί μας δεν έλειψε τίποτα. Πριγκηπέσσα την είχαμε και πριγκηπέσσα την λέμε ακόμα» πρόσθεσε ο ίδιος.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να την ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζαδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι ‘έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα’. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε» είπε παράλληλα, ενώ κατέληξε:

«Κάνω τώρα που ψιλοέρχομαι να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα και κάνω τον «Μαγκάιβερ». Όταν της έχουν πάρει το τηλέφωνο, το έχει στα χέρια του κάποιος που εγώ δεν ξέρω αλλά εικασίες κάνω, το κινητό της κόρης μου και το παρέδωσαν μετά σε ένα άλλο καφενείο. Ό,τι μηνύματα θέλουν, θα γράψουν κυρία μου. Και όποιος είναι υπεύθυνος, θα δούμε το δια ταύτα ποιος θα είναι».