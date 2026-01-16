Τροχαίο στα Μέγαρα: Απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας από φορτηγάκι
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής 16/1 καθώς σημειώθηκε τροχαίο στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.
Συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε σύγκρουση ανάμεσα σε δυο φορτηγά, ενώ στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεγκλώβισαν έναν άνδρα από το φορτηγάκι και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα από ΦΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στα Μέγαρα Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 16, 2026
