Τροχαίο στα Μέγαρα: Απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας από φορτηγάκι

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής 16/1 καθώς σημειώθηκε τροχαίο στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε σύγκρουση ανάμεσα σε δυο φορτηγά, ενώ στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεγκλώβισαν έναν άνδρα από το φορτηγάκι και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

