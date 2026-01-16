Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Τροχαίο στα Μέγαρα: Απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας από φορτηγάκι

Συναγερμός στις Αρχές

Τροχαίο στα Μέγαρα: Απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας από φορτηγάκι
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής 16/1 καθώς σημειώθηκε τροχαίο στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε σύγκρουση ανάμεσα σε δυο φορτηγά, ενώ στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεγκλώβισαν έναν άνδρα από το φορτηγάκι και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

