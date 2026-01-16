Τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών – Κορίνθου – Κυκλοφοριακό κομφούζιο μετά από σύγκρουση 2 φορτηγών, έκλεισαν δύο λωρίδες

Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:48

Ένα τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών στο ύψος των Μεγάρων στην νέα εθνικό οδό Αθηνών – Κορίνθου έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Τροχαία, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο 44,5 χλμ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Οι αρχές εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς για να δωθούν πίσω στην κυκλοφορία τις δύο λωρίδες.

