Τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών – Κορίνθου – Κυκλοφοριακό κομφούζιο μετά από σύγκρουση 2 φορτηγών, έκλεισαν δύο λωρίδες

Ένα τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών στο ύψος των Μεγάρων στην νέα εθνικό οδό Αθηνών – Κορίνθου έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Τροχαία, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο 44,5 χλμ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Οι αρχές εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς για να δωθούν πίσω στην κυκλοφορία τις δύο λωρίδες.