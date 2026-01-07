Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Αχαΐα: Αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε σε μπάρες στο Αστέρι Ερυμάνθου

Ο 23χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αχαΐα: Αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε σε μπάρες στο Αστέρι Ερυμάνθου
Πηγή: Tempo24.gr
Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το πρωί της Τετάρτης (07/01) στο ύψος Αστερίου Ερυμάνθου Αχαΐας, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε προστατευτικές μπάρες.

Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24.gr, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Η Τροχαία Πατρών διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου.

