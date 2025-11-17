Τροχαίο με βαν και ΙΧ στην Πτολεμαΐδα – Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα, δύο σοβαρά τραυματίες (εικόνες)

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (17/11) στην πόλη της Πτολεμαΐδας μετά από σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με βαν.

Σύμφωνα με τον e-ptolemeos.gr, υπήρξε σοβαρό τροχαίο στην οποία ενεπλάκησαν πέντε αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και ένα βαν. Ένα από τα οχήματα διέσχιζε το δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα και γι’ αυτό παρέσυρε τα υπόλοιπα οχήματα σε αυτή την πολύ μεγάλη σύγκρουση.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που μεγάλο τμήμα των αυτοκινήτων έγινε μία ενιαία μάζα από σίδερο. Οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για τουλάχιστον δύο σοβαρά τραυματισμένους, οι οποίοι μεταφέρονται στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο. ΠΗΓΗ: e-ptolemeos.gr