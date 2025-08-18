Γουδί: Ανατροπή ιδιωτικού ασθενοφόρου – Σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 18/8 με ιδιωτικό ασθενοφόρο στη συμβολή της Μικράς Ασίας με τη Θηβών στο Γουδί.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το ασθενοφόρο ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε. Αντίθετα, το πλήρωμα βγήκε από το τροχαίο σε καλή κατάσταση.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο “Λαϊκό Νοσοκομείο“, ενώ προηγουμένως στο σημείο έσπευσαν δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εξαιτίας του τροχαίου, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβέων, ενώ σημειώνεται πως το ασθενοφόρο εκείνη την ώρα μετέφερε και ασθενή.