Τροχαίο έξω από τη Λαμία με νταλίκες – Η εθνική οδός γέμισε αλεύρι

Πυρκαγιά είχε ξεσπάσει δίπλα στην εθνική οδό έξω από την Λαμία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τρακάρουν δύο νταλίκες.

Ειδικότερα, σήμερα, Δευτέρα (11/08) είχε ξεσπάσει φωτιά δίπλα στην εθνική οδό έξω από τη Λαμία. Οι καπνοί έκαναν επικίνδυνη την κυκλοφορία με αποτέλεσμα η αστυνομία να κλείσει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, κάνοντας εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Λαμίας και μέχρι τον κόμβο Αγίας Παρασκευής.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το lamiareport, στο σημείο επενέβησαν πέντε οχήματα από το Π.Υ. Λαμίας και από ΒΙ.ΠΕ Λαμίας, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να σβήσει σε λίγα λεπτά.

Όμως, λίγο πριν δοθεί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη σε κυκλοφορία λόγω της ύπαρξης σε αυτό των πυροσβεστικών οχημάτων, νταλίκα έπεσε πίσω από άλλη νταλίκα στο 217,6 χλμ ακριβώς στον κόμβο της Αγίας Παρασκευής κλείνοντας εντελώς την κυκλοφορία από το φορτίο (αλεύρι) που σκόρπισε σε όλο το οδόστρωμα!

Μάλιστα ο οδηγός της δεύτερης νταλίκας εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβιστεί και να παραδοθεί σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε ελαφρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Συγχρόνως ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού της οδού προκειμένου να δοθεί και πάλι η εθνική στην κυκλοφορία. Μέχρι τότε η κίνηση διεξάγεται μέσω της παράκαμψης Λαμίας και του παραδρόμου έως την Αγία Μαρίνα.