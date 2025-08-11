Τυλίχθηκε στις φλόγες ΙΧ στο Ρέθυμνο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ρέθυμνο, εξαιτίας μίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το cretapost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (11/08) το πρωί, όταν ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο δρόμο τυλίχθηκε στις… φλόγες.

Έντρομοι οι κάτοικοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα. Μέσα σε λίγη ώρα οι πυροσβέστες κατάφεραν και περιόρισαν την φωτιά.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο το ΙΧ καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σημειώνεται ότι το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής ερευνά την υπόθεση ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς.