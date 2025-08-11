Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τυλίχθηκε στις φλόγες ΙΧ στο Ρέθυμνο

Έντρομοι οι κάτοικοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική

Τυλίχθηκε στις φλόγες ΙΧ στο Ρέθυμνο
DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ρέθυμνο, εξαιτίας μίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το cretapost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (11/08) το πρωί, όταν ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο δρόμο τυλίχθηκε στις… φλόγες.

Έντρομοι οι κάτοικοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα. Μέσα σε λίγη ώρα οι πυροσβέστες κατάφεραν και περιόρισαν την φωτιά.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο το ΙΧ καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σημειώνεται ότι το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής ερευνά την υπόθεση ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

