Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα – Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα

Η γυναίκα πήγε να περάσει διάβαση

Πηγή: Evima.gr
Σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Δευτέρας (11/08) στην Χαλκίδα.

Ειδικότερα, αυτοκίνητο παρέσυρε μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών, στις Καμάρες Χαλκίδας.

Σύμφωνα με όσα γράφει το evima.gr, η γυναίκα πήγε να περάσει διάβαση και εκεί παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και αφού οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, στη συνέχεια την μετέφεραν στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

