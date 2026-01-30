Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Ο 20χρονος δεν θυμάται τίποτα – “Είχε άγιο” λέει ο παππούς του

Λίγα 24ωρα μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε την ζωή σε 7 οπαδούς τους ΠΑΟΚ και άφησε πίσω του άλλους 3 τραυματίες, οι αποκαλύψεις παραμένουν σοκαριστικές.

Οι 3 που επέζησαν από το συγκλονιστικό δυστύχημα, προσπαθούν να αναρρώσουν τόσο από τα σωματικά τους τραύματα, αλλά και από τα ψυχικά. Ο 28χρονος έλαβε εξιτήριο το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), ενώ ο 20χρονος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στο Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”.

Ο τρίτος βρίσκεται ακόμη σε νοσοκομείο της Ρουμανίας και παραμένει σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Ο τραυματίας που παραμένει στη Ρουμανία έχει υποστεί κάταγμα στην αυχενική μοίρα και υποβλήθηκε προχθές σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 20χρονος, που νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης αποτελεί τραγική φιγούρα καθώς δεν θυμάται τίποτα με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει το μέγεθος της τραγωδίας.

«Το παιδί είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν μιλήσαμε ακόμα ούτε οι γονείς του πήγαν ακόμα. Δόξα τω Θεώ καλά είναι ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Χρειάζεται μια σχετική ανάρρωση» είπε ο παππούς του μιλώντας στο MEGA.

Ο Κώστας Φορτούνης χειρουργός στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου επίσης μίλησε για την κατάσταση των τραυματιών τονίζοντας πως έχει ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλο, που χρειάζεται παρακολούθηση.

«Ο 28χρονος έχει πάρει εξιτήριο, είχε ζητήσει να πάει στις κηδείες των φίλων του. Δεν είχε χάσει ποτέ τις αισθήσεις του, του είχαμε ζητήσει να μείνει προληπτικά, άλλα ήθελε να πάει στην κηδεία των φίλων του».

Ο 28χρονος που πήρε το εξιτήριο καθόταν μπροστά, δίπλα στην θέση του οδηγού. Ο 20χρονος, έχει ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλο, που χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ δεν ξέρει τίποτα για τους φίλους του, σε αντίθεση με τον 28χρονο που είναι σε θέση πλέον να βοηθήσει και τις αρχές για το τι πραγματικά συνέβη.

«Θυμάται ότι οι γονείς του τον επισκέφτηκαν στην Ρουμανία, δεν μπορεί να ανακαλέσει τίποτα από το ατύχημα, έχει προσωρινή απώλεια μνήμης», περιέγραψε ο γιατρός.

Σήμερα οι πρώτες κηδείες των “7” του ΠΑΟΚ

Με δάκρυα στα μάτια, λουλούδια στα χέρια και συνθήματα της αγαπημένης τους ομάδας, χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ, υποδέχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», τις σορούς των επτά άτυχων φιλάθλων της ομάδας, που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Είχε προηγηθεί τρισάγιο στην μνήμη των θυμάτων, στο πίστα του αεροδρομίου της Τιμισοάρα. Το C130 της πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο στις 18:00 το απόγευμα με τους φίλους τους ΠΑΟΚ να τους υποδέχονται και να ακολουθούν την πομπή με τις σορούς, που μεταφέρθηκαν για λαϊκό προσκύνημα στο γήπεδο της Τούμπας.

Σήμερα, Παρασκευή 30/1, θα γίνουν δύο από τις επτά κηδείες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα.

Στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και ‘Αννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1μμ και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Συνεχίζονται οι έρευνες στη Ρουμανία για το τραγικό τροχαίο

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Ρουμάνων αστυνομικών, προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σε πρώτη φάση, προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να μην προλάβει να το επαναφέρει στην λωρίδα κυκλοφορίας μετά την προσπέραση που έκανε σε φορτηγό, για να καταλήξει σε μετωπική σύγκρουση με το βυτιοφόρο.

Επίσης, έχουν λάβει δείγμα αίματος τόσο από τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους, όσο και από τους τραυματίες, προκειμένου να διαπιστώσουν, εάν οι επιβαίνοντες στο βαν, είχαν καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες κατά την διάρκεια της διαδρομής τους.