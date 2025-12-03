Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη, εκτός από το αλκοόλ, ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο

Συνεχίζονται οι σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον 29χρονο οδηγό, ο οποίος το περασμένο Σάββατο, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λούτσα, παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο και τραυμάτισε πολύ σοβαρά την 21χρονη σύντροφό του.

Όπως προέκυψε από τις τοξικολογικές εξετάσεις, ο 29χρονος εκτός από μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, προτού προκαλέσει το φρικτό τροχαίο.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αιματολογικές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63ml/λίτρο, πάνω δηλαδή από το επιτρεπτό όριο, αν και το πρώτο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, ήταν αρνητικό.

Εν τω μεταξύ, η 21χρονη σύντροφος του θύματος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με σοβαρά τραύματα, ενώ όπως είχε γίνει γνωστό ο 24χρονος, δισέγγονος του ιδρυτή των σοκολατοποιείων Leonidas, είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της.

Απολογείται σήμερα ο 29χρονος για το σοκαριστικό τροχαίο

Ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες αναμένεται να βρεθεί το μεσημέρι στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, ο 29χρονος οδηγούσε με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το όριο στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, το οποίο είναι 30 χλμ/ώρα με το κοντέρ να δείχνει πάνω από 90 χλμ/ώρα.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός κατά τη διάρκεια των τελευταίων μέτρων πριν τη φονική σύγκρουση πέρασε τη διαχωριστική λωρίδα, ενώ το όχημά του έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς.

Σημειώνεται πως ο 29χρονος είχε πλούσιο ποινικό παρελθόν με συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ είχε εμπλακεί σε τροχαίο ξανά το 2020 και τότε είχε βγει θετικός σε χρήση κάνναβης.