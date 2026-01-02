Τρίπολη: Νυχτερινή πορεία με τα τρακτέρ τους οι αγρότες στο κέντρο της πόλης

Νυχτερινή πορεία με τα τρακτέρ τους έκαναν οι αγρότες το βράδυ της Παρασκευής 2/1 στο κέντρο της Τρίπολης.

Οι αγρότες σύμφωνα με το Arcadia24 ξεκίνησαν από το μπλόκο της ΒΙΠΕ και, κινούμενοι μέσω της οδού Ναυπλίου, διέσχισαν την πλατεία Κολοκοτρώνη, την πλατεία Αγίου Βασιλείου, την πλατεία Πετρινού και την πλατεία Άρεως, πραγματοποιώντας δυναμική παρουσία στο κέντρο της πόλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αγρότες της Αρκαδίας παραμένουν σταθερά στην πρώτη γραμμή του αγώνα τους, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους.