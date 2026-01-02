Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Νυχτερινή πορεία με τα τρακτέρ τους οι αγρότες στο κέντρο της πόλης

Από το μπλόκο της ΒΙΠΕ

Τρίπολη: Νυχτερινή πορεία με τα τρακτέρ τους οι αγρότες στο κέντρο της πόλης
DEBATER NEWSROOM

Νυχτερινή πορεία με τα τρακτέρ τους έκαναν οι αγρότες το βράδυ της Παρασκευής 2/1 στο κέντρο της Τρίπολης.

Οι αγρότες σύμφωνα με το Arcadia24 ξεκίνησαν από το μπλόκο της ΒΙΠΕ και, κινούμενοι μέσω της οδού Ναυπλίου, διέσχισαν την πλατεία Κολοκοτρώνη, την πλατεία Αγίου Βασιλείου, την πλατεία Πετρινού και την πλατεία Άρεως, πραγματοποιώντας δυναμική παρουσία στο κέντρο της πόλης.

Οι αγρότες της Αρκαδίας παραμένουν σταθερά στην πρώτη γραμμή του αγώνα τους, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους.

