Τρίπολη: Νεκρή αστυνομικός μετά από πυροβολισμό στο σπίτι της – Ο διαπληκτισμός με το σύζυγό της και οι συχνοί καυγάδες

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Τρίπολη από τον θάνατο γυναίκας αστυνομικού, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι της, αργά το βράδυ της Παρασκευής (06.03).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών και μητέρα δύο παιδιών. Την ώρα του περιστατικού στο διαμέρισμα βρίσκονταν ο σύζυγός της και τα δύο παιδιά τους.

Το ζευγάρι υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από τον σύζυγο της αστυνομικού είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν η άδεια οπλοφορίας λόγω ψυχολογικών προβλημάτων.

Μάλιστα, η άτυχη γυναίκα φέρεται να έβαλε τέλος στην ζωή της μπροστά στον άντρα της. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο σπίτι είχαν ακουστεί καυγάδες, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της αστυνομίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της αυτοχειρίας, ενώ η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.