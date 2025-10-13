Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον συμμαθητή του – «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου» (Βίντεο)

Ο 13χρονος μαθητής από την Τρίπολη εμφανίζεται μετανιωμένος, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τον 12χρονο συμμαθητή του στον λαιμό, έπειτα από καυγά που ξέσπασε για προσωπικές διαφορές με φόντο μία μαθήτρια.

Μιλώντας στο Star, ο ανήλικος ζήτησε συγνώμη από τον παθόντα και εξέφρασε την επιθυμία να αφήσουν πίσω το περιστατικό και να ξαναγίνουν φίλοι.

«Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου. Ζητώ συγγνώμη και περιμένω να βγει από το νοσοκομείο, να γίνει καλά και να είμαστε πάλι φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χαμηλούς τόνους προσπαθούν να διατηρήσουν οι οικογένειες και των δύο παιδιών, ωστόσο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την επιβολή περιοριστικών όρων στον 13χρονο.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι ένας από τους δύο μαθητές θα πρέπει να αλλάξει σχολικό περιβάλλον.

Ο πατέρας του 13χρονου, σε δηλώσεις του στο ίδιο μέσο, ανέφερε:

«Όλα καλά θα πάνε και για τα δύο παιδάκια, να είναι καλά και τα δύο. Θέλω να μπει σε μια σειρά άλλη τώρα. Σίγουρα είναι μετανιωμένος. Εννοείται. Ποιος άνθρωπος κάνει κάτι και δεν είναι μετανιωμένος;».

Στο νοσοκομείο Παίδων συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 12χρονος, έχοντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο μάτι. Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες να διασώσουν την όρασή του, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, το παιδί βρίσκεται σε ψυχολογικό σοκ.

«Αναρρώνει το παιδί, υπάρχουν θέματα με το μάτι του και ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε ποσοστό στο οποίο μπορεί να βλέπει. Είναι σε σοκ, δε μιλάει, δεν έχει όρεξη. Είναι σε κατάθλιψη το παιδί», ανέφερε ο πατέρας του θύματος.