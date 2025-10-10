Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στον 12χρονο συμμαθητή του – Θα παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 13χρονος από την Τρίπολη που μαχαίρωσε άγρια τον 12χρονο συμμαθητή του.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή συνοδευόμενος από τον πατέρα του. Η απολογία του ήταν μαραθώνια καθώς κράτησε περίπου τέσσερις ώρες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο 13χρονος θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα, ενώ, παράλληλα, θα τον παρακολουθεί και παιδοψυχολόγος.

Βγαίνει από την εντατική ο 12χρονος

Παράλληλα, ο 12χρονος που έπεσε θύμα της βιαιότητας του 13χρονου αναμένεται σήμερα (10.10) να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και να μεταφερθεί στη Νευροχειρουργική Κλινική, καθώς, σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν η εικόνα του είναι καλύτερη.

Το χρονικό

Δύο ανήλικοι φεύγοντας από το σχολείο διαπληκτίστηκαν άσχημα και πάνω στον καυγά ο ένας από τους δύο έβγαλε μαχαίρι, κυνήγησε τον συμμαθητή του και τον μαχαίρωσε. Στο βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το Star ακούγεται ο ένας από τους δύο να καλεί σε βοήθεια.

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές και στον ώμο, το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», ανέφερε ο πατέρας του 13χρονου.

«Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση είναι στην εντατική και περιμένουμε νεότερα αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει κόρη του μέσα η κόρη του ματιού», συμπληρώνει ο πατέρας.

«Το ένα παιδάκι δε νοσηλεύεται, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, το άλλο διακομίστηκε στην Αθήνα στο Αγία Σοφία συνοδεία αναισθησιολόγου», υπογράμμισε η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Τρίπολης, Διαμάντω Σαραντοπούλου.