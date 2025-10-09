Τρίπολη: H στιγμή που 13χρονος κυνηγά και μαχαιρώνει τον συμμαθητή του – «Βοήθεια τι κάνεις;»

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων που σημειώθηκε στην Τρίπολη με αποτέλεσμα ένας εξ΄αυτών να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Δύο ανήλικοι φεύγοντας από το σχολείο διαπληκτίστηκαν άσχημα και πάνω στον καυγά ο ένας από τους δύο έβγαλε μαχαίρι, κυνήγησε τον συμμαθητή του και τον μαχαίρωσε. Στο βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το Star ακούγεται ο ένας από τους δύο να καλεί σε βοήθεια.

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές και στον ώμο, το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», ανέφερε ο πατέρας του 13χρονου.

«Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση είναι στην εντατική και περιμένουμε νεότερα αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει κόρη του μέσα η κόρη του ματιού», συμπληρώνει ο πατέρας.

«Το ένα παιδάκι δε νοσηλεύεται, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, το άλλο διακομίστηκε στην Αθήνα στο Αγία Σοφία συνοδεία αναισθησιολόγου», υπογράμμισε η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Τρίπολης, Διαμάντω Σαραντοπούλου.

Ο λόγος της συμπλοκής παραμένει άγνωστος, ενώ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των παιδιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα και τα δύο παιδιά είναι αντιμέτωπα με κατηγορίες για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη, αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων.