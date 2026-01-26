Τρίκαλα: Επισήμως 3 οι νεκρές στις στάχτες του εργοστασίου της “Βιολάντα” – Αγνοούνται ακόμα 2 εργαζόμενες (βίντεο)

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στο εργοστάσιο της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, όπου έγινε έκρηξη και στη συνέχεια ακολούθησε μεγάλη φωτιά.

Δυστυχώς, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι, καθώς σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο υπόγειο του εργοστασίου εντοπίστηκαν τρεις απανθρακωμένες σοροί που φέρεται να ανήκουν στις τρεις από τις πέντε εργαζόνενες που αγνοούνταν.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε και τέταρτη απανθρακωμένη σορός, ωστόσο αυτό για την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Πυροσβεστική. Έτσι, συνεχίζονται οι έρευνες για τις δύο ακόμα εργαζόμενες που αγνοούνται επισήμως.

Την ώρα του τραγικού -όπως αποδείχθηκε- περιστατικού, στο υπόγειο εργαστήριο του εργοστασίου βρίσκονταν συνολικά 13 εργαζόμενοι.

Από αυτούς, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων οι έξι, ενώ με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται και ένας πυροσβέστης.

trikalavoice.gr

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ύστερα από εκκωφαντική έκρηξη στις κτιριακές εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα και μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα εργαζόμενο, σ’ αυτό το σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές ή φιάλες υγραερίου, όπως μετέδωσε το trikalaola.gr.

Από την ισχυρή έκρηξη, που έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα και ακούστηκε πολλά χιλιόμετρα μακριά, άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ, το κτίριο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Η καταστροφή τόσο από την έκρηξη όσο και από τη φωτιά είναι τεράστια, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει καταρρεύσει τμήμα του εργοστασίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Επίσης, επί τόπου βρίσκεται και η ΕΜΑΚ, για να συνδράμει στις έρευνες για τις αγνοούμενες γυναίκες.

Επίσης, επί τόπου βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης που είναι σε κατάσταση σοκ, όπως και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Αθανάσιος Καππάς.

Όσον αφορά στα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, για την ώρα, παραμένουν άγνωστα, με τα ερωτήματα να πληθαίνουν από το γεγονός ότι στον χώρο δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου.

Πληροφορίες του DEBATER, μάλιστα, αναφέρουν πως στις έρευνες θα λάβει μέρος και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σε ανακοίνωσή της, προτού εντοπιστούν οι σοροί των εργαζομένων, η εταιρεία “Βιολάντα” ανέφερε πως: “Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια”.

Δείτε κι άλλες φωτογραφίες από την κόλαση φωτιάς στο εργοστάσιο της “Βιολάντα”: