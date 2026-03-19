Τράπερ Ricta: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 27χρονου που συνελήφθη μετά την καταδίωξη στα Πατήσια

Νέες περιπέτειες με τον Νόμο έχει ο γνωστός τράπερ Ricta, που συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης 17/3 στα Πατήσια, ύστερα από καταδίωξη.

Ο 27χρονος τράπερ με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, που είναι σύντροφος πασίγνωστης influencer, επέβαινε σε μοτοσικλέτα, όταν ο οδηγός της δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στην οδό Πατησίων και ανέπτυξε ταχύτητα, για να διαφύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε μια τρελή καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επιβαίνοντες πέταξαν ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών.

Τελικά, η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε στην οδό Ράλλη και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Υπενθυμίζεται πως ο τράπερ Ricta έχει βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν, καθώς είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος είχε καταδικαστεί σε τρία χρόνια με αναστολή μαζί με έναν φίλο του για τον ξυλοδαρμό και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 23χρονου φοιτητή στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 2024.

Ο Ricta και ο φίλος του καταδικάστηκαν για το πλημμέλημα της βαριάς σωματικής βλάβη, ενώ αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο τράπερ και ο φίλος του, ύστερα από 11 μήνες κράτησης, αποφυλακίστηκαν.