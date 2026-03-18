Συνελήφθη ο τράπερ Ricta μετά από καταδίωξη στα Πατήσια

Στην σύλληψη του τραπερ Ricta το μεσημέρι της Τετάρτης 18/3 προχώρησαν μετά από καταδίωξη αστυνομικοί της Άμεσης δράσης στα Πατήσια.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας που επέβαινε ο 27χρονος τραπερ σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ανέπτυξε ταχύτητα στο σήμα των αστυνομικών να σταματήσει σε έλεγχο στην οδό Πατησίων.

Ακολούθησε καταδιωξη κατά την διάρκεια της οποίας οι επιβαίνοντες στο όχημα πέταξαν ένα μαχαίρι 20 εκατοστών.

Η μοτοσικλέτα τους ακινητοποιήθηκε στην οδό Ράλλη και τα δύο άτομα συνελήφθησαν.