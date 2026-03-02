Πειραιάς: Ατύχημα ή αυτοκτονία; 17χρονη έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου και σκοτώθηκε

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 1/3 στον Πειραιά, όπου μια 17χρονη έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου πολυκατοικίας και σκοτώθηκε.

Το τραγικό συμβάν έγινε γύρω στις 10 το βράδυ επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, με τη 17χρονη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες να πέφτει στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματίζεται θανάσιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγινε γνωστό, οι Αρχές συνέλαβαν τη μητέρα της 17χρονης για ανθρωποκτονία από αμέλεια διά παραλείψεως, ενώ περισσότερο φως στην υπόθεση θα ρίξουν οι καταθέσεις των φίλων της ανήλικης που ήταν μαζί της εκείνη την ώρα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το τοπικό αστυνομικό τμήμα, που ερευνά όλα τα ενδεχόμενα, είτε αυτό του ατυχήματος είτε αυτό της αυτοκτονίας.