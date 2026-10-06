Τραγωδία στον Ωρωπό: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας, συνεπεία καταπλάκωσής του από Ι.Χ. ημιφορτηγό, στον Αυλώνα, Ωρωπού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σημερα 06 Οκτωβρίου 2026 περίπου στις 10:00.

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Κινητοποιήθηκαν 10 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων.

Οι Πυροσβέστες ανέσυραν τον ηλικιωμένο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού.

Στη συνέχεια τον μετέφεραν με φορείο σε προσβασιμο σημείο από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 06 Οκτωβρίου 2026.