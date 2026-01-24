Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου – Αντιρίου: Νεκρός δικυκλιστής μετά από σύγκρουση με νταλίκα (βίντεο)

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι.

Σύμφωνα με το nafpaktianews, από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

