Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου – Αντιρίου: Νεκρός δικυκλιστής μετά από σύγκρουση με νταλίκα (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι.

Σύμφωνα με το nafpaktianews, από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.