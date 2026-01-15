Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη

Ανείπωτη τραγωδία στην Χαλκίδα καθώς 13χρονη μαθήτρια άφησε την τελευταία της πνοή από γρίπη όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας αναφέρει ότι «με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής.

Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα.

Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».