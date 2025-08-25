Τούρκικη μαφία: Προφυλακίστηκαν οι 5 συλληφθέντες – Τι υποστήριξαν στην απολογία τους (βίντεο)

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους, οδηγήθηκαν στην φυλακή οι πέντε Τούρκοι μαφιόζοι που κατηγορούνται για κακουργηματική διακίνηση ναρκωτικών και για παράνομη οπλοκατοχή από κοινού.

Με τουρκική εγκληματική οργάνωση τους συνδέει το κατηγορητήριο. Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε Ελλάδα και Ισπανία, αναπτύσσοντας δίκτυα εμπορίας ναρκωτικών, όπλων αλλά και παράτυπων μεταναστών.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι συλληφθέντες φέρονται να απέρριψαν τις κατηγορίες. Μάλιστα υποστήριξαν ότι τα μεγάλα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν σε έρευνες της αστυνομίας προέρχονται από νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες στην Τουρκία, ενώ τόνισαν πως οι πολυτελείς κατοικίες τους στην Ελλάδα αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος «χρυσής βίζας».

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι βρίσκονται στο στόχαστρο του καθεστώτος Ερντογάν και ότι για τον λόγο αυτό είχαν ζητήσει και λάβει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας.