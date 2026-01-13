Το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ ξεκινά τη λειτουργία του

Σε λειτουργία έθεσε ο ΑΔΜΗΕ το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης (Digital Maintenance Center), μία εγκατάσταση για την άμεση παρακολούθηση και τον έλεγχο κρίσιμου εξοπλισμού και υποδομών του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σχεδιασμός του Κέντρου βασίστηκε στα πρότυπα προηγμένων Διαχειριστών σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση από τις υφιστάμενες διαδικασίες συντήρησης βάσει χρόνου σε στρατηγικές προβλεπτικής και καθοδηγητικής συντήρησης, βάσει κατάστασης.

Με το νέο Ψηφιακό Κέντρο, ο ΑΔΜΗΕ δημιουργεί προοδευτικά έναν ολοκληρωμένο και ενιαίο κόμβο παρακολούθησης και διαχείρισης των παγίων του Συστήματος Μεταφοράς. Με τον τρόπο αυτό, ο Διαχειριστής θα ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή του ετοιμότητα εν μέσω αυξημένων προκλήσεων λόγω της κλιματικής κρίσης και της αυξανόμενης διείσδυσης μονάδων στοχαστικής ηλεκτροπαραγωγής. Οι βασικοί άξονες λειτουργίας του Ψηφιακού Κέντρου Συντήρησης αφορούν την επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Operations), την παρακολούθηση της μεσοπρόθεσμης κατάστασης των παγίων για τον σχεδιασμό εργασιών και την ιεράρχηση πιθανών κινδύνων (Asset Health & Analytics) και την αποτελεσματική ενεργοποίηση των κατάλληλων διαδικασιών αποκατάστασης, με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η συλλογή των δεδομένων, όπως η υγεία και η απόδοση των ηλεκτρικών υποδομών, που αποστέλλονται στο νέο Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης, πραγματοποιείται ήδη μέσω συστημάτων παρακολούθησης πραγματικού χρόνου (OnlineMonitoring Systems), drones και ειδικών καμερών που έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις Γραμμές Μεταφοράς, τον εξοπλισμό στους πυλώνες και τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα στα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης και στους Υποσταθμούς. Με τη χρήση προηγμένων αλγορίθμων, το Κέντρο επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από το πεδίο, εντοπίζει άμεσα ανωμαλίες και προτεραιοποιεί ενέργειες συντήρησης, αναλύοντας παράλληλα τις τάσεις που σχετίζονται με την εξέλιξη της λειτουργικής κατάστασης των παγίων.