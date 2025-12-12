Το πρώτο robot delivery στη Χίο είναι γεγονός – Μοιάζει με κουβά και πηγαίνει παραγγελίες (vid)

Και όμως στο νησί της Χίου εντοπίστηκε delivery ρομπότ. Συγκεκριμένα το συμπαθέστατο αυτό ρομπότ που μοιάζει με κουβά, πηγαίνει παραγγελίες σε πεζόδρομο της Χίου με καφέ και διάφορα σνακ.

Στο βίντεο ακούγεται να ρωτάνε πολίτες αν δίνει ρέστα. Η παραγγελία όπως φαίνεται γίνεται ψηφιακά και μέσο πληρωμής από κάρτα.

Το συγκεκριμένο είναι ένα μικρό αυτόνομο ρομπότ διανομών, σχεδιασμένο για να μεταφέρει μικρά δέματα και παραγγελίες σε αστικές περιοχές. Αναπτύχθηκε με στόχο τη διευκόλυνση του “last-mile delivery”, δηλαδή της τελικής φάσης μεταφοράς προϊόντων από μια επιχείρηση προς τον πελάτη.

Δυνατότητες και λειτουργίες

• Αυτόνομη πλοήγηση στην πόλη: Χρησιμοποιεί αισθητήρες, κάμερες και LiDAR για να κινείται μόνο του σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους, αποφεύγοντας εμπόδια και ανθρώπους.

• Μεταφορά μικρών δεμάτων: Διαθέτει εσωτερικό χώρο όπου αποθηκεύει προϊόντα, φαγητό ή μικρά πακέτα. Η πρόσβαση γίνεται συνήθως μέσω εφαρμογής ή κωδικού.

• Ταχύτητα και ευελιξία: Είναι αρκετά μικρό και ελαφρύ, ώστε να κινείται εύκολα σε στενά σημεία, ακόμα και σε πολυσύχναστους πεζόδρομους.

• Αυξημένη ασφάλεια: Εντοπίζει αυτόματα εμπόδια, σταματά όταν χρειάζεται και λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα, κάνοντάς το κατάλληλο για χρήση κοντά σε πεζούς.

• Οικολογική λειτουργία: Είναι ηλεκτρικό και εκπέμπει μηδενικούς ρύπους, αποτελώντας βιώσιμη λύση για αστικές μεταφορές.

• Δυνατότητα άμεσης παράδοσης: Μπορεί να κάνει μικρές τοπικές παραδόσεις σε καταστήματα, ξενοδοχεία ή κατοικίες, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και την ανάγκη για οχήματα μεγάλου μεγέθους.

Πού χρησιμοποιείται

Έχει παρουσιαστεί σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και χρησιμοποιείται πιλοτικά για υπηρεσίες όπως:

• διανομή τροφίμων,

• μεταφορά μικροδεμάτων,

• αυτόνομες υπηρεσίες courier,

• παράδοση προϊόντων σε ξενοδοχεία ή πανεπιστημιακούς χώρους.

Η εποχή που τα ρομπότ πλέον θα γίνουν συνήθεια πλησιάζει και του το DEBATER θα σας ενημερώνει για αυτά που ίσως στο μέλλον συναντήσετε.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: