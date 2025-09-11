Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε σήμερα στον Πειραιά – Περισσότερα τα παιδιά φέτος

Με χαμόγελα, ανυπομονησία αλλά και λίγη… πρωινή γκρίνια, χτύπησε σήμερα Πέμπτη το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για χιλιάδες μαθητές στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, περίπου 8.500 παιδιά επέστρεψαν ή ξεκίνησαν για πρώτη φορά τα μαθήματα σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, ενώ άλλα 12.500 παιδιά κάθισαν στα θρανία γυμνασίων και λυκείων της πόλης.

Ήδη, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά, φιλοξενώντας 685 παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, χάρη σε παρέμβαση του Δημάρχου Πειραιά και της Αντιδημάρχου Παιδείας, δημιουργήθηκαν επιπλέον θέσεις ώστε να καλυφθούν περισσότερες οικογένειες της περιοχής.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά, Χαραλαμπία (Χάρις) Ζηλακού, δήλωσε στο DEBATER:

“Η σχολική χρονιά ξεκινά – και μαζί της ξυπνητήρια πιο νωρίς, τσάντες πιο βαριές και γονείς που τρέχουν να προλάβουν τα πάντα! Όμως, πίσω από την αναστάτωση της πρώτης μέρας, κρύβεται η ομορφιά ενός νέου ξεκινήματος, γεμάτου ευκαιρίες, γνώσεις και εμπειρίες.

Ως Δήμος Πειραιά, είμαστε δίπλα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Στηρίζουμε τις προσπάθειές τους και εργαζόμαστε ώστε τα σχολεία μας να είναι χώροι ασφάλειας, δημιουργίας, πολιτισμού και προόδου.

Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά, με όρεξη, χαμόγελο και… όσο το δυνατόν λιγότερα «διαγωνίσματα-έκπληξη»!”

Το πρώτο κουδούνι, λοιπόν, σηματοδοτεί μια νέα αρχή γεμάτη προκλήσεις αλλά και χαρές, με τον Δήμο Πειραιά να δίνει έμφαση στην ενίσχυση των σχολικών δομών και στη στήριξη μαθητών και οικογενειών.