Το Μουσείο Γουλανδρή αναβαθμίζεται σε Εθνικό

Για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή της Κηφισιάς ξεκινάει μια νέα εποχή με την ανακήρυξη του , μετά από έξι δεκαετίες προσφοράς, σε Εθνικό Μουσείο. Το βράδυ της Τετάρτης (13/11) πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αποτέλεσε και θα αποτελέσει και στο μέλλον έναν ζωντανό οργανισμό γνώσης, όπως το ήθελαν οι ιδρυτές του, ο Άγγελος και η Νίκη Γουλανδρή, προωθώντας την περιβαλλοντική ηθική ως θεμέλιο για την κοινωνική πρόοδο, και ενισχύοντας την επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση, ώστε να πάψει να υπονομεύει, καταστρέφοντάς την, και τη δική του επιβίωση» δήλωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, η πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Φαλή Βογιατζάκη, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και ου τεχνολογικού εξοπλισμού των εργαστηρίων καθώς και στην προώθηση της σύνδεσης με αντίστοιχα εθνικά μουσεία του εξωτερικού: «Σήμερα, ο κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα από ό,τι αντέχουν τα οικοσυστήματα. Το Μουσείο θα συνεχίσει να δίνει μάχη για τη ζωή και τη διοχέτευση γνώσης. Σε αυτό το έργο σας καλούμε να σταθείτε δίπλα μας», σημείωσε, εκτιμώντας παράλληλα ότι στη συνείδηση όλων ο Άγγελος και η Νίκη Γουλανδρή έχουν καθιερωθεί ως εθνικοί ευεργέτες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, επισήμανε ότι η λέξη «Εθνικό» σημαίνει ουσιαστικά τη στήριξη από ΄δω και πέρα της προσπάθειας του Μουσείου από την Ελληνική Δημοκρατία. «Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς. Η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής», υπογράμμισε, κάνοντας εκτενή αναφορά στην πολιτική που ακολουθεί για το περιβάλλον και επισημαίνοντας την ανάγκη πλατιάς διακομματικής συμμαχίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Για ιστορικό ορόσημο έκανε λόγο η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, χαρακτηρίζοντας το Μουσείο «φάρο γνώσης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας». Στάθηκε ιδιαίτερα στις ευκαιρίες που ανοίγονται πλέον για συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς καθώς και για πρόσβαση σε επιπλέον οικονομικά εργαλεία, φέρνοντας ως παράδειγμα την έγκριση χρηματοδότησης τριών δράσεων του μουσείου ύψους σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ από το Πράσινο Ταμείο.

Στη συνεισφορά του Μουσείου όσον αφορά τη λήψη σωστών αποφάσεων για την προστασία του Περιβάλλοντος αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης: «Το έργο του Μουσείου είναι σημαντικό για να δούμε πού πρέπει να παρεμβαίνουμε με έργα αποκατάστασης» υπογράμμισε ο ίδιος.

«Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή υπήρξε πρωτοπόρο για την εποχή του»

Ιδιαίτερη μνεία στην έκθεση με τίτλο «Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται» που ανοίγει για τους επισκέπτες με την ευκαιρία των εγκαινίων έκανε ο Γιώργος Αγουρίδης, Μέλος και Νομικός Σύμβουλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στου οποίου τη δωρεά οφείλει την υλοποίησή της η εν λόγω προσπάθεια. «Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή υπήρξε πρωτοπόρο για την εποχή του, χάρη στους οραματιστές Άγγελο και Νίκη Γουλανδρή, αλλά και τη συνέχιση του έργου τους από την κυρία Φαλή Βογιατζάκη και την ομάδα της. Μεγάλωσε τα παιδιά μας, και τώρα μεγαλώνει τα εγγόνια μας, και αποτελεί έναν διαχρονικό προορισμό γνώσης, αφύπνισης και έμπνευσης».

Ζωντανό κύτταρο της πόλης και μέρος της ταυτότητας της Κηφισιάς χαρακτήρισε το Μουσείο ο δήμαρχος της πόλης, Βασίλης Ξυπολυτάς, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση ότι η τοπική αρχή θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθειά του, για να καταλήξει : «Μαζί μπορούμε να κάνουμε την πόλη φάρο οικολογικής συνείδησης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως βαθιά αναγνώριση δεκαετιών προσφοράς, έρευνας και διαφύλαξης της περιβαλλοντικής συνείδησης ερμήνευσε την ανακήρυξη του Μουσείου σε Εθνικό ο Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής. Διευκρίνισε ότι η συνεργασία με το Μουσείο κινείται σε τρεις άξονες : την πρόσβαση και την εκπαίδευση, την έρευνα και τον πολιτισμό με τη συμμετοχή των πολιτών.

Στο τέλος της εκδήλωσης, την οποία παρουσίασε η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου, οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στην έκθεση «Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται» που αξιοποιεί σύγχρονα διαδραστικά μέσα.