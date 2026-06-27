Βενεζουέλα: Σύζυγος ποδοσφαιριστή έβαλε το σώμα της σαν ασπίδα για να προστατέψει την κόρη της και έχασε την ζωή της

Ο διπλός φονικός σεισμός στην Βενεζουέλα έχει αφήσει πίσω του δεκάδες νεκρούς και έχει φέρει στην επιφάνεια τραγικές ιστορίες που αναδύονται ανάμεσα στα χαλάσματα.

Ανάμεσα στα πάνω από 900 θύματα του διπλού φονικού σεισμού βρίσκεται και η Αντρέα, γνωστή στην χώρα ως σύζυγος του ποδοσφαιριστή Χέκτορ «Κίκι» Μπέγιο. Το κτίριο στο οποίο διέμενε η οικογένεια έπεσε σαν χάρτινος πύργος μέσα σε λίγα λεπτά παγιδεύοντας όσους βρίσκονταν μέσα εκείνη την στιγμή.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες και τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αντρέα, τη στιγμή που το κτίριο κατέρρεε, έσφιξε στην αγκαλιά την ενός έτους μικρή τους κόρη, την Αλάνα και την κάλυψε με το σώμα της.

Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν την Αντρέα Μπέγιο και την κόρη της όμως η γυναίκα δεν τα κατάφερε. Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το παιδί κατάφερε να επιζήσει από τα φονικά Ρίχτερ.

Ο Χέκτορ «Κίκι» Μπέγιο επιβεβαίωσε τον θάνατο της συζύγου του μέσα από μια σπαρακτική ανάρτηση στο Instagram εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο για την απώλειά της. Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης και συμπαράστασης, όχι μόνο στον αθλητικό χώρο αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

«Πάντα θα είσαι η αγαπημένη μας ηρωίδα, μαμά. Θα φροντίσω να θυμίζω στο μωρό μας πόσο υπέροχη ήσουν και πόσο πολύ την αγαπούσες. Θα της διηγηθώ την ιστορία του πώς την έσωσες, αγάπη μου, πώς έδωσες την ίδια σου τη ζωή για την κόρη μας. Θα της πω ότι ήσουν μια γενναία γυναίκα, που ακόμα και στις τελευταίες σου ανάσες δεν την εγκατέλειψες ποτέ.

Όμως υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να σου συγχωρήσω, μαμά… Μου άφησες την ψυχή διαλυμένη. Με άφησες μόνο. Πάντα λέγαμε ότι αυτός ο αγώνας ήταν και των δυο μας», αναφέρει μεταξύ των άλλων.

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Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη, σκόρπισαν τον θάνατο και την καταστροφή, ισοπεδώνοντας αμέτρητα κτίρια σε αρκετές περιοχές, ιδίως στη Λα Γουάιρα, μια παράκτια πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι καταγγέλλουν την ανεπαρκή ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα ανήλθε σε 920, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Στη Γενεύη, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.