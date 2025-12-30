Το εναλλακτικό σχέδιο της κυβέρνησης για τα μπλόκα, αν συνεχιστεί το αδιέξοδο – Το ενδεχόμενο προστίμων

Η σκληρή στάση που έχουν αποφασίσει να τηρήσουν οι αγρότες, φαίνεται πως οδηγεί και την κυβέρνηση να αλλάξει τακτική μετά τις γιορτές.

Η σύγκρουση των δύο πλευρών όλα δείχνουν ότι οδηγείται στα άκρα καθώς τα μπλόκα περνούν σε φάση γενικευμένης κλιμάκωσης, με αποφάσεις για καθολικούς αποκλεισμούς εθνικών οδών, παρακαμπτηρίων και τελωνείων.

Βέβαια, από σήμερα, έχει αποφασιστεί να ανοίξουν οι δρόμοι, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, ωστόσο μετά τις γιορτές έρχονται νέες κινητοποιήσεις. Μάλιστα, υπάρχουν και πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι αγρότες δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο ενός συλλαλητηρίου στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην πλατεία Συντάγματος.

«Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Action24, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση παίζει με «ανοιχτά χαρτιά» και ζήτησε να συμβεί το ίδιο και από την άλλη πλευρά για να καθίσουν στο τραπέζι και να βρουν λύσεις.

«Αν θέλουμε να βρούμε μία λύση στο θέμα αυτό, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους “τραμπουκίζουν” για να “μη σπάσει το μέτωπο”». Ζήτησε, δε, μέχρι τα Φώτα να δείξουν όλοι κατανόηση.

Η άρνηση των αγροτών να ανταποκριθούν στην πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο έχει φέρει στο προσκήνιο, σύμφωνα με πληροφορίες, τη μελέτη ενός εναλλακτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι εναλλακτικές κινήσεις που εξετάζουν στην κυβέρνηση, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, αφορούν κυρίως την επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων για μια σειρά από αδικήματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη κατάληψη του εθνικού οδικού δικτύου, την παρακώλυση των συγκοινωνιών, την παρεμπόδιση μεταφοράς αγαθών, κλπ.

Τα κυβερνητικά στελέχη που οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση, τη χαρακτηρίζουν «μονόδρομο», απέναντι στη σκληρή γραμμή που κρατάνε οι αγρότες.

Την ίδια ώρα, εξετάζονται κι άλλες επιλογές, διότι το Μαξίμου έχει καταλήξει στο ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να επικρατούν, δηλαδή, οι ακραίες φωνές στα μπλόκα, εμποδίζοντας αυτούς που επιδιώκουν τον διάλογο.

Σήμερα το πρωί, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιβολής προστίμων στους αγρότες.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για «παράνομες πράξεις» από τους αγρότες με την κατάληψη των δρόμων και συμπλήρωσε «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο».

«Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βιάς για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα» ήταν τα λόγια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Στάθηκε και στους ταξιδιώτες, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες έχουν υποστεί μια τεράστια ταλαιπωρία… «Πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για όσους ταξιδεύουν» και έδωσε την απάντησή του σε όσους υποστηρίζουν ότι η Τροχαία βασανίζει τους πολίτες. «Ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Η τροχαία πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πολίτης θα πάει με ασφάλεια στον προορισμό του. Δεν είμαστε όλοι τροχονόμοι, να αφήσουμε την τροχαία να κάνει τη δουλειά της. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα σε τόσο στενούς δρόμους με χιλιάδες αυτοκίνητα δεν έχουμε ατύχημα, είναι επίτευγμα».

Επίσης, ο κ. Χρυσοχοΐδης πρόσθεσε ότι «από την πρώτη ημέρα των μπλόκων υπάρχουν αξιωματικοί που μιλούν με τους αγρότες, Πολλές φορές βρίσκεται λύση, ορισμένες φορές όπως στο Κάστρο και το Μαρτίνο την Κυριακή δεν βρίσκεται συνεννόηση γιατί οι αγρότες δεν άνοιξαν τον δρόμο. Οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν τόσο ακραίες ενέργειες, όπως στο Κάστρο, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς χιλιάδες ανθρώπους, αυτό δεν είναι άσκηση δικαιώματος».

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο λέγοντας ότι… «είναι παράλογο ότι δεν έρχονται να συζητήσουν οι αγρότες, γι’ αυτό δεν βγήκαν στον δρόμο;».