Το ΕΚΑΒ τίμησε τη μνήμη των ανθρώπων του που χάθηκαν πάνω στο καθήκον – Οι τραγικές ιστορίες τους (φωτογραφίες)

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας τίμησε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στην Κεντρική του Υπηρεσία στην Αθήνα, την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη». Πρόκειται για τη θεσμοθετημένη εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στους διασώστες, τους νοσηλευτές και τους ιατρούς του ΕΚΑΒ που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την ανθρώπινη ζωή.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, υπογραμμίζοντας τον υψηλό συμβολισμό της ημέρας και τον καθοριστικό ρόλο των ανθρώπων του ΕΚΑΒ στην προστασία της κοινωνίας.

Ημέρα μνήμης και συγκίνησης

Η 14η Ιανουαρίου αποτελεί ημέρα αναφοράς για το προσωπικό του ΕΚΑΒ, καθώς συνδέεται με την τραγωδία της 14ης Ιανουαρίου 2001, όταν ελικόπτερο του ΕΚΑΒ κατέπεσε ανοιχτά του Σουνίου. Τότε έχασαν τη ζωή τους η Ιατρός Αεροδιακομιδών Σοφία Μπεφόν, ο Νοσηλευτής Γιώργος Λεβεντζώνης, ο κυβερνήτης Antonio Vacarri, ο συγκυβερνήτης Παναγιώτης Καταβέλης και ο ασθενής Αγαπητός Βαρκάδος. Ήταν η πρώτη από τις τρεις συνολικά πτώσεις ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ, που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ιστορία του Οργανισμού.

Από τότε έως σήμερα, η ημέρα αυτή τιμά όχι μόνο τη μνήμη εκείνων, αλλά και όλων όσοι, υπηρετώντας την ίδια αποστολή, έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον.

Ισχυρό θεσμικό μήνυμα

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, οι Υφυπουργοί Υγείας κ.κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και Δημήτριος Βαρτζόπουλος, καθώς και η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κ. Λίλιαν Βιλδιρίδη. Παρόντες ήταν επίσης ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, ενισχύοντας τον θεσμικό χαρακτήρα της ημέρας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυναν ομιλίες ο Πρόεδρος της Βουλής, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, καθώς και εκπρόσωποι των σωματείων εργαζομένων. Κοινό μήνυμα όλων ήταν πως οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ αποτελούν προασπιστές της ανθρώπινης ζωής, ξεπερνώντας καθημερινά τα όριά τους με επαγγελματισμό, αξιοπρέπεια και αφοσίωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αεροδιακομιδές, μέσα από την ομιλία της Υπεύθυνης των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, ιατρού κ. Αννέλας Μαριόλα, η οποία ανέδειξε τόσο τη μνήμη των συναδέλφων που χάθηκαν εν ώρα υπηρεσίας όσο και τη συνεχή εξέλιξη και ενίσχυση των μέσων και των διαδικασιών.

Τιμή σε έναν σύγχρονο ήρωα

Συγκινητική ήταν η στιγμή της απονομής τιμητικού επαίνου από τον Πρόεδρο της Βουλής στην οικογένεια του εκλιπόντος διασώστη της Ομάδας Μοτοσυκλετών Άμεσης Επέμβασης του ΕΚΑΒ, Δημήτρη Μητρόπουλου. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας τον περασμένο Οκτώβριο, σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθήνα.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Γεώργιος Χαραλάμπους ανακοίνωσε ότι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η βάση της Ομάδας Μοτοσυκλετών Άμεσης Επέμβασης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα θα φέρει εφεξής τιμητικά το όνομα του εκλιπόντος, ως διαρκές σύμβολο προσφοράς και θυσίας.

Αναγνώριση προσφοράς και προσήλωσης

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών πλακετών και επαίνων σε ιατρούς και διασώστες του ΕΚΑΒ για την ευδόκιμη αφυπηρέτησή τους, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της πολύχρονης προσφοράς και του επαγγελματισμού τους.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ, εκπρόσωποι της Υγείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, φορείς της κοινωνίας, συγγενείς των πεσόντων, καθώς και εν ενεργεία και πρώην εργαζόμενοι του Οργανισμού.

Η «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη» υπενθυμίζει με τον πιο έντονο τρόπο ότι πίσω από κάθε σειρήνα ασθενοφόρου βρίσκονται άνθρωποι που δεν δίστασαν – και δεν διστάζουν – να θέσουν τη ζωή τους στην υπηρεσία των άλλων.