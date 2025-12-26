Το χριστουγεννιάτικο χωριό της Ρόδου είναι ότι πρέπει για την απογευματινή σου βόλτα (Εικόνες+Βίντεο)

Η Πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο έχει μεταμορφωθεί σε ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό, υποδεχόμενη τους κατοίκους και τους επισκέπτες σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, παιχνίδι και γιορτινές εκπλήξεις. Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα έχει ανοιχτές τις πύλες του έως τις 7 Ιανουαρίου 2026 και προσφέρει καθημερινά ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, παραστάσεις και δραστηριότητες που φέρνουν τη μαγεία των Χριστουγέννων στο κέντρο της πόλης.

Στις 29 Δεκεμβρίου θα κάνει live εμφάνιση η Κλαυδία. Η υποδοχή του νέου έτους θα σηματοδοτηθεί από τη συναυλία των ταλαντούχων Ροδιτών τραγουδιστών Αντώνη Σιγανού και Νίκου Γιάννου στις 31 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, πλήθος ντόπιων καλλιτεχνών θα προσφέρει πλούσιο μουσικό πρόγραμμα σε καθημερινή βάση.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό δεν είναι μόνο σημείο μουσικής και ψυχαγωγίας, αλλά και χώρος όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν παιχνίδια, δραστηριότητες και γιορτινές εκπλήξεις, ενώ οι εκδηλώσεις επεκτείνονται και σε άλλες κοινότητες του νησιού με την υποστήριξη του Δήμου, της Διεύθυνσης Πολιτισμού και της ΔΕΡΜ.Α.Ε.

«Τα Χριστούγεννα μάς φέρνουν πιο κοντά. Είναι η περίοδος που μοιραζόμαστε χαμόγελα και δημιουργούμε αναμνήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Με αυτή τη σκέψη σχεδιάστηκε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην πλατεία Δημαρχείου. Σας καλωσορίζουμε με χαρά και σας εύχομαι Υγεία, Φωτεινές Στιγμές και Καλή Χρονιά», δήλωσε ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης.

Το DEBATER βρέθηκε στο σημείο

Το DEBATER βρέθηκε στην Πλατεία Δημαρχείου για να καταγράψει από κοντά την εορταστική ατμόσφαιρα. Από το πρώτο βήμα στην πλατεία, η μαγεία των Χριστουγέννων γίνεται αισθητή μέσα από τα φωτεινά διακοσμητικά, τα γιορτινά περίπτερα και τις μελωδίες που γεμίζουν τον αέρα. Οι επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, μπορούν να απολαύσουν τη βόλτα τους ανάμεσα στα ξύλινα σπιτάκια, να δοκιμάσουν γλυκίσματα, ζεστά ροφήματα και να συμμετάσχουν σε πλήθος δραστηριοτήτων.

Η επίσκεψη στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό είναι ιδανική για ένα απογευματινό διάλειμμα, προσφέροντας χαμόγελα, χαρά και γιορτινή διάθεση σε κάθε γωνιά της πλατείας. Οι διοργανωτές φροντίζουν ώστε η εμπειρία να είναι ολοκληρωμένη, ενώ η ατμόσφαιρα γεμίζει με τη ζεστασιά και τον ενθουσιασμό που χαρακτηρίζουν τα Χριστούγεννα στη Ρόδο.

Το DEBATER συνέλεξε από πρώτο χέρι τις εντυπώσεις των επισκεπτών, που χαρακτηρίζουν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό το ιδανικό σημείο για μια γιορτινή βόλτα, συνδυάζοντας ψυχαγωγία, μουσική και μαγεία των Χριστουγέννων.