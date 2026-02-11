Τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel – Εκκενώθηκε ο χώρος (Εικόνες)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (11.02) στις Αρχές μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, άγνωστος τηλεφώνησε στις 17.30 στην «Εφημερίδα των Συντακτών», και ενημέρωσε ότι στο ξενοδοχείο έχει τοποθετηθεί βόμβα, δίνοντας χρονικό περιθώριο 45 λεπτών.

Σημειώνεται ότι στο ξενοδοχείο υπάρχει προγραμματισμένη εκδήλωση της Πρεσβείας του Ιράν. Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που ερευνούν το χώρο, ενώ, το ξενοδοχείο έχει εκκενωθεί.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)