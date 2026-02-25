Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων – Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 25/2 στις Αρχές, ύστερα από τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στην περιοχή της Κυψέλης.

Στις 9:29 άγνωστος τηλεφώνησε στον ιστότοπο zougla.gr για τοποθέτηση βόμβας και ανέφερε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στην Ευελπίδων, δίνοντας χρονικό περιθώριο 40 λεπτών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες εκκένωσαν τα δικαστήρια από τον κόσμο τα δικαστήρια μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Επί τόπου βρίσκεται και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που ελέγχει εξονυχιστικά το κτίριο.

Αν και το χρονικό περιθώριο που είχε δώσει ο άγνωστος παρήλθε, οι έλεγχοι συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα ακόμα. Λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί, ο συναγερμός έληξε, καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Επίσης, κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Ευελπίδων από το ύψος της Μουστοξύδη έως και τη λεωφόρο Τσαλδάρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.