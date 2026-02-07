Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

Άγνωστος κάλεσε στην γραμματεία του ΣΚΑΪ

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:05

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην ΕΡΤ καθώς μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν δυνάμεις της Αστυνομίας δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Υπενθυμίζεται ότι άγνωστος κάλεσε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στη γραμματεία του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΙ» και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.

