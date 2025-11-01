Θρίλερ στο Ηράκλειο: Διασωληνωμένος ο γιος που πήδηξε από την ταράτσα – Τι εξετάζουν οι αρχές, με νάιλον στο κεφάλι η μία σορός

Σε ένα απίστευτο θρίλερ εξελίσσεται η οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στο Ηράκλειο με τον θάνατο μίας κατάκοιτης ηλικιωμένης και ενός ακόμη ατόμου. Η ηλικιωμένη και ένα ακόμη κατάκοιτο άτομο εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στο διαμέρισμα που διέμεναν.

Ο 60χρονος γιος της οικογένειας πρόλαβε να πήδηξε από την ταράτσα και στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, τα θύματα βρέθηκαν σχεδόν απανθρακωμένα γι’αυτό και τηρείται μικρή επιφύλαξη ως προς την ταυτοποίηση του δεύτερου νεκρού που φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο.

Ο συναγερμός σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 20.30 το βράδυ της Παρασκευής, στην περιοχή του Μασταμπά για μια φωτιά σε σπίτι. Οι πυροσβέστες έκαναν προσπάθεια για να ανοίξουν τόσο την πόρτα στο ισόγειο, όσο και του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου όπου γράφτηκε η ανείπωτη τραγωδία.

Πρόκειται για δύο ανθρώπους, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, κάτι που τους εμπόδισε να διαφύγουν από οποιοδήποτε κίνδυνο, όχι μόνο τη φωτιά. Η ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ήταν περίπου 85 ετών και βρέθηκε στο πάτωμα του σαλονιού κοντά στο δεύτερο θύμα. Ο άνδρας που βρέθηκε επίσης απανθρακωμένος, ήταν άτομο κατάκοιτο σε αναπηρικό κρεβάτι μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας. Ωστόσο η κατάσταση στην οποία βρέθηκε, καθιστούσε αδύνατη την ταυτοποίηση του. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα πολύ ταλαιπωρημένο, σχεδόν αποστεωμένο άνθρωπο.

Το σκηνικό της τραγωδίας, ανέτρεψε η σακούλα που είχε το άτυχο θύμα στο κεφάλι, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές, καθώς το σκηνικό παραπέμπει σε ένα απόλυτα φρικτό έγκλημα.

Με νάιλον στο κεφάλι η μία σορός

Μία από τις εκδοχές που εξετάζουν οι Αρχές είναι πως ο 55χρονος άνδρας ενδέχεται να προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα ευρήματα στον τόπο της διπλής τραγωδίας προκαλούν σοκ. Η 90χρονη μητέρα βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του σπιτιού, πιθανότατα έχοντας χάσει τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Σε νοσοκομειακό κρεβάτι μέσα στο ίδιο σπίτι εντοπίστηκε νεκρό ένα ακόμη άτομο περίπου 55 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποστεί στο παρελθόν εγκεφαλικό επεισόδιο και αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Το στοιχείο που συγκλονίζει είναι πως ο άνδρας βρέθηκε με μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι, γεγονός που δίνει νέα διάσταση στην τραγική υπόθεση.

Ηράκλειο: Θρίλερ με το τρίτο θύμα

Στο σημείο της τραγωδίας, κλήθηκε και ασθενοφόρο που παρέλαβε και ένα τρίτο άτομο περίπου 60 ετών. Πρόκειται για το γιο της ηλικιωμένης γυναίκας. Κατά την ίδια πηγή, προκύπτει ότι ο πολυτραυματίας, πήδηξε από ύψος από διπλανή πολυκατοικία. Το σώμα του προσγειώθηκε πάνω σε λαμαρίνες. Το ΕΚΑΒ επιδόθηκε σε αγώνα δρόμου για να τον μεταφέρει εγκαίρως στο ΠΑΓΝΗ.

Το άτομο αυτό είχε απεγκλωβιστεί λίγη ώρα νωρίτερα από την Πυροσβεστική από το φλεγόμενο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με τη χρήση σκάλας. Ενώ γείτονες του πρόσφεραν νερό, ξαφνικά απομακρύνθηκε και ανέβηκε στην ταράτσα. Τραγικό πρόσωπο της ιστορίας η κόρη της άτυχης ηλικιωμένης και αδελφή του αυτόχειρα που μένει κοντά κι έφτασε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από τους γείτονες.



Σύμφωνα με περιγραφές, αστυνομικοί και περίοικοι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να βουτήξει στο κενό, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Στο νοσοκομείο έφτασε με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ διασωληνώθηκε άμεσα καθώς η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής καθώς το σκηνικό παραπέμπει σε απόλυτο θρίλερ.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα. Τους χώρους του σπιτιού σάρωσε η σήμανση ενώ αντικείμενα που πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση έχουν περισυλλεγεί και περιμετρικά του σπιτιού.

Ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε κοντά στην πόρτα του σπιτιού ενώ ένα σακουλάκι επίσης με ίχνη αίματος βρέθηκε στην ταράτσα στο σημείο απ’ όπου πήδηξε στο κενό το τρίτο θύμα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 υπαλλήλους και 4 οχήματα ενώ στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή και αστυνομικές δυνάμεις.