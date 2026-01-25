Γλυφάδα: Γιος σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του – Είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του

Νεκρός από θανατηφόρο τραύμα από μαχαίρι εντοπίστηκε ένας άνδρας σε πορτ μπαγκάζ οχήματος που ήταν σταθμευμένο στη Γλυφάδα.

Για το συμβάν συνελήφθη ο γιος του 80χρονου θύματος, που φέρεται να τον σκότωσε με μαχαίρι στο σπίτι του στην οδό Γυθείου και να τον έβαλε σε πορτ μπαγκαζ αυτοκινήτου, έξω από την κατοικία, με το όπλο του φόνου να βρίσκεται στο σημείο.

Ο 46χρονος δράστης, που συνελήφθη από την αστυνομία, είχε δολοφονήσει και την μητέρα του, ηλικίας 59 ετών, στις 27 Μαρτίου του 2014, ενώ φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.

Για την δολοφονία της μητέρας του, ο άνδρας κρατείτο δυνάμει του 2/2014 εντάλματος προσωρινής κράτησης του 2ου Ειδικού Ανακριτή Αθηνών, εκτίοντας ποινή κάθειρξης 16 ετών.

Στις 23 Απριλίου 2018 με διάταξη της εισαγγελίας Πειραιά, ο δράστης αποφυλακίστηκε υπό τους όρους α) της υποχρέωσης διαμονής στην οδό Γυθείου 11 στην άνω Γλυφάδα, οικία του πατέρα του και β) την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο Αστυνομικό τμήμα της διαμονής του.

Όπως προκύπτει από τα αρχεία της Ασφάλειας Γλυφάδας, έδινε κανονικά το παρόν με τελευταία εμφάνιση του στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό:

Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.