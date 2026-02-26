Θήβα: Πώς έγινε η άγρια δολοφονία με θύμα τον 27χρονο – Τον σκότωσαν μέσα στο σπίτι του

Στυγερό έγκλημα με θύμα 27χρονο Πακιστανό και σοβαρά τραυματία έναν 30χρονο, μέσα σε σπίτι στον Ελαιώνα της Θήβας, με δράστη έναν ομοεθνή τους.

Το έγκλημα έγινε γνωστό στις 20:00 το απόγευμα της Τρίτης, όταν στελέχη του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, ενημερώθηκαν για τραυματίες μετά από συμπλοκή.

Φτάνοντας στο σπίτι, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την κεντρική πλατεία του οικισμού, εντόπισαν τον 27χρονο νεκρό πάνω σε καναπέ, φέροντας τραύμα στην θωρακική χώρα κάτω από την καρδιά από μαχαίρι.

Δίπλα του, αιμόφυρτος και με τραύμα στο δεξί του μπράτσο, βρέθηκε ο 30χρονος ομοεθνής του.

Άμεσα οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες και προχώρησαν στην σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα με καταγωγή από το Πακιστάν, που φέρεται να μαχαίρωσε για άγνωστο λόγο τα δυο άτομα.

Παράλληλα, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό ενός ακόμη αλλοδαπού, που φέρεται ως συνεργός του δράστη στην δολοφονία του 27χρονου, που αμέσως μετά την συμπλοκή, εξαφανίστηκε από την περιοχή.