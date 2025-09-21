Θήβα: Πέταγαν πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στην εθνική οδό – 5 συλλήψεις, 2 ανήλικοι ανάμεσα τους

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (19/9) στην Εθνική οδού Αθηνών – Λαμία στο ύψος της Θήβας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, διερχόμενοι οδηγοί δέχτηκαν πέτρες από άτομα που βρίσκονταν επί της ΛΕΑ του Αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα προς Λαμία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Α΄Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, οι οποίοι και συνέλαβαν πέντε άτομα Ρομά που βρισκόντουσαν πλησίον σταθμευμένου αυτοκινήτου, τρεις ενήλικες (δύο άντρες, μια γυναίκα) και δύο ανήλικα παιδιά (αγόρι – κορίτσι).

Μάλιστα ο οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε έλεγχο μέθης και όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, το οποίο διενήργησε το προανακριτικό έργο.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Παράλληλη έδρα Θηβών.