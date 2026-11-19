Παράσυρση πεζής από φορτηγό στην Ποσειδώνος (βίντεο)
Σοβαρό τροχαίο το πρωί της Πέμπτης
Παράσυρση πεζής από φορτηγό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου στην Ακτή Ποσειδώνος.
Η γυναίκα διακομίστηκε σε σχετικά καλή κατάσταση αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Άμεση ανταπόκριση από μηχανή και Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER:
«Στο ίδιο σημείο είχε παρασυρθεί παλιότερα γυναίκα από τραμ. Τώρα παρασύρθηκε άλλη γυναίκα από φορτηγό. Ήταν κομμένα τα δύο της πόδια. Έχω σοκαριστεί».
Ο οδηγός του φορτηγού οδηγείται στην Τροχαία Πειραιά.
πηγή στην Google
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