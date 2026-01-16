Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με την τρελή πορεία του ΙΧ της μεθυσμένης οδηγού που πήρε σβάρνα 15 οχήματα

Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα της Παρασκευής 16/1 στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 24χρονη οδηγός, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, προσέκρουσε σε 15 οχήματα.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Παπάφη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ οδηγούσε, κάποια στιγμή η 24χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και πήρε σβάρνα 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Επίσης, έπεσε πάνω σε ένα κατάστημα και ένα περίπτερο.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντα του DEBATER από το τρομερό τροχαίο:

Στην οδηγό διενεργήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τη συλλάβουν.

Όπως έγινε γνωστό, σε έλεγχο που υποβλήθηκε με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και γι’ αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Τελικά, η 24χρονη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος.