Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με ληστές που εισβάλλουν σε ψιλικατζίδικο

Στο στόχαστρο ληστών βρέθηκε κατάστημα ψιλικών στην Θεσσαλονίκη το πρωί της Καθαράς Δευτέρας όταν δύο άτομα εισέβαλλαν στο κατάστημα και άρπαξαν πλήθος προϊόντων.

Όπως αποκαλύπτει βίντεο του thestival.gr, δύο κουκουλοφόροι εισβάλουν στο κατάστημα και μέσα σε λίγα λεπτά αδειάζουν τα ράφια του καταστήματος.

Οι δύο δράστες κινούνται ανενόχλητοι στον χώρο ξαφρίζοντας το εμπόρευμα του καταστήματος ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατάφερναν να αρπάξουν είδη αξίας άνω των 8.000 ευρώ.

Το κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή των Συκεών, πλησίον της κάβας που επίσης βρέθηκε στο στόχαστρο δύο διαρρηκτών σήμερα τα ξημερώματα και έγιναν τσακωτοί από τον ιδιοκτήτης της. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως οι Αρχές εκτιμούν πως και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες είναι τα ίδια άτομα.