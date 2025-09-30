Θεσσαλονίκη: Τροποποιήσεις στη γραμμή λεωφορείου Νο 6 λόγω έργων

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) αποφάσισε την προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής Νο 6 «Καλαμαριά – Βενιζέλου» στο δρομολόγιο της επιστροφής, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν εξελίξει εργασίες που βρίσκονται στον Δήμο Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση του οργανισμού, το λεωφορείο θα ακολουθεί την καθιερωμένη διαδρομή έως την οδό Αδαμάντιου Κοραή, και στη συνέχεια θα εκτρέπεται μέσω των οδών Μιαούλη, Νικολάου Πλαστήρα, Ερυθραίας και Σμύρνης, πριν επανέλθει στη λεωφόρο Βρυούλων, συνεχίζοντας την κανονική του πορεία.

Στο μεταξύ, λόγω της προαναφερόμενης τροποποίησης, καταργούνται προσωρινά και με απόφαση του ΟΣΕΘ οι στάσεις Πλάτανος και Αγία Παρασκευή και αντικαθίστανται από τις Νοσοκομείο Παναγία και Ερυθραίας 22.

Επίσης, ο οργανισμός ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στους στενούς δρόμους της περιοχής, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Νο 6 θα πραγματοποιούνται με 12μετρα λεωφορεία, αντί των συνηθισμένων αρθρωτών οχημάτων (18μέτρων).

Ο οργανισμός ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για τις προσωρινές τροποποιήσεις και διαβεβαιώνει ότι οι αλλαγές στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της ομαλής μετακίνησης κατά τη διάρκεια των έργων.