Θεσσαλονίκη: Τρόμος για 24χρονη – Την κλείδωσε στο σπίτι του και προσπάθησε να τη βιάσει

Στη σύλληψη ενός 24χρονου, που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση, προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης 2/12 αστυνομικοί Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, ο 24χρονος από την Αλβανία βρισκόταν σε χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη και με το ΙΧ αυτοκίνητο του προσέγγισε μια συνομήλική του και προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στο σπίτι της.

Η κοπέλα δέχτηκε και μπήκε στο αυτοκίνητο, όμως κατά τη διάρκεια της διαδρομής κατάλαβε ότι ο άνδρας τη μεταφέρει στο δικό του σπίτι. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, την έβαλε μέσα με τη βία, κλείδωσε τις πόρτες και αποπειράθηκε να ενεργήσει ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Η 24χρονη αντιστάθηκε και ο δράστης αφού υπαναχώρησε, τη μετέφερε με το αυτοκίνητο και την άφησε σε διπλανό χωριό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του δράστη, με τη συνδρομή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα του 24χρονου κατά τον χρόνο των προαναφερόμενων πράξεων.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, από την ιατροδικαστή εξέταση στο σώμα της κοπέλας εντοπίστηκαν σημάδια πάλης σε πόδια γλουτό.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.