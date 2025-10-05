Αργυρούπολη: «Μου κατέβασε το παντελόνι ως ένα σημείο» – Σοκάρει η 60χρονη για την απόπειρα βιασμού της

Τις σκηνές τρόμου που βίωσε μέρα μεσημέρι στη Λεωφόρο Κύπρου στην Αργυρούπολη περιέγραψε η 60χρονη γυναίκα που είδε έναν άγνωστο άνδρα να επιχειρεί να τη βιάσει.

«Μπήκα απέναντι στο σούπερ μάρκετ, ψώνισα και γύρισα και πάω να μπω στην είσοδο, με κλειδί έτσι, με βούτηξε ένας πίσω από το μαλλί και με πέταξε στην είσοδο κάτω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μου έσκισε την μπλούζα, μου κατέβασε το παντελόνι ως ένα σημείο, προσπάθησε να το βγάλει. Εγώ φώναζα, ούρλιαζα, χτυπιόμουν όσο μπορούσα. Προσπαθούσα να του τραβήξω, φόραγε κουκούλα και μάσκα, αλλά δεν κατάφερα να του τη βγάλω» ανέφερε μιλώντας στο STAR η 60χρονη γυναίκα.

Αργυρούπολη: «Πήγε να ψωνίσει και της επιτέθηκε, της έσκισε την μπλούζα», λέει ο σύζυγος της 60χρονης

«Πήγε η γυναίκα απέναντι να ψωνίσει, στο γυρισμό εδώ την βάλανε στην πόρτα μέσα, της επιτέθηκε ο άλλος από πίσω, την τράβηξε κάτω, την καβάλησε από πάνω, της έσκισε την μπλούζα, της κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα κάτω και πήγε για απόπειρα βιασμού» ανέφερε ο σύζυγός της μιλώντας στο MEGA.