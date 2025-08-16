Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 22χρονο – Το ΙΧ που οδηγούσε ανετράπη και προσέκρουσε σε περίφραξη σχολείου

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, με έναν 22χρονο οδηγό να χάνει τη ζωή του και ακόμα δύο νεαρούς να τραυματίζονται ελαφρά.

Το συμβάν έγινε στις 03:30 τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου 2025, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στο κράσπεδο, ανετράπη και στη συνέχεια συγκρούστηκε με την περίφραξη του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου «Καλαμαρί».

Από τη σφοδρή πρόσκρουση ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι δύο συνεπιβάτες του, ηλικίας 19 και 18 ετών, υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Οι τραυματίες και ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου». Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλοι οι επιβαίνοντες φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή, καθώς και αιμοληψία για εργαστηριακό έλεγχο σχετικά με πιθανή κατανάλωση αλκοόλ.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.