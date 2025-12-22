Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν οι 9 αυτόκλητοι “τιμωροί” που λήστευαν και έδερναν τα θύματά τους

Εννέα άτομα που λειτουργούσαν ως αυτόκλητοι “τιμωροί” στο άλσος των Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη ταυτοποιήθηκαν. Οι συγκεκριμένοι επιτίθονταν και λήστευαν άτομα που κλείνανε διαδικτυακά ραντεβού με ανήλικες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από τα εννέα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί είναι οκτώ αγόρια και ένα κορίτσι. Ο αρχηγός της σπείρας στη Θεσσαλονίκη φέρεται να είναι ένας 21χρονος, ενώ τα άλλα άτομα είναι 16-17 ετών και κατοικούν στις περιοχές των Μετεώρων και της Πολίχνης.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τους εννέα για πέντε υποθέσεις, ωστόσο οι επιθέσεις στο άλσος των Μετεώρων είναι οκτώ. Με «δόλωμα» μία από τις κοπέλες, που εμπλέκονται στην υπόθεση (καθώς εκτιμάται ότι τα άτομα, που εμπλέκονται είναι περισσότερα), τα θύματα πήγαιναν στο δάσος και εκεί αφού τα χτυπούσαν, στο τέλος τα λήστευαν.