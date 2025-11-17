Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άτομα που οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης – Ο ένας ενεπλάκη σε τροχαίο

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άτομα που οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης – Ο ένας ενεπλάκη σε τροχαίο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Συνεχίζονται οι αστυνομικοί έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση ομαλών κυκλοφοριακών συνθηκών.

   Στο πλαίσιο αυτό, το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν δύο οδηγοί να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης, με έναν εξ αυτών να έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών στην Πυλαία.

   Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκαν ισάριθμες δικογραφίες.

