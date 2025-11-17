Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άτομα που οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης – Ο ένας ενεπλάκη σε τροχαίο

Συνεχίζονται οι αστυνομικοί έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση ομαλών κυκλοφοριακών συνθηκών.

Στο πλαίσιο αυτό, το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν δύο οδηγοί να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης, με έναν εξ αυτών να έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών στην Πυλαία.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκαν ισάριθμες δικογραφίες.