Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 59χρονος που διακινούσε λαθραία τσιγάρα – Μετέφερε πάνω από 33.000 πακέτα σε τρέιλερ

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, 5 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, 59χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών να κινείται με όχημα στην Εγνατία Οδό.

Από την έρευνα στο ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) που έφερε το όχημα, διαπιστώθηκε η μεταφορά –33.127- λαθραίων πακέτων τσιγάρων (-662.540-τεμάχια), τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό του οχήματος καθώς και σε πλαίσια από κουφώματα αλουμινίου.

Όπως προέκυψε, ο συλληφθείς, είχε οργανώσει υποδομή για την κατ’ επάγγελμα τέλεση λαθρεμπορίας, χρησιμοποιώντας εταιρεία και φορολογικά παραστατικά για νόμιμη μεταφορά προϊόντων, καθώς και ειδικές κρύπτες για απόκρυψη των λαθρεμπορευμάτων.

Συνολικά εκτιμάται ότι το τελευταίο έτος ο κατηγορούμενος διακίνησε περίπου -720.000- πακέτα τσιγάρα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος περίπου –360.000-ευρώ.

Το όχημα και το ρυμουλκούμενο κατασχέθηκαν ως μέσα τέλεσης της λαθρεμπορίας, ενώ επιπλέον από την κατοχή του κατηγορούμενου κατασχέθηκαν -200- ευρώ και -2- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες.